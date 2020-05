Juventus, Rabiot sarcastico: "Ultimo giorno di sciopero..." - FOTO

Si alza una piccola bufera in casa Juventus. Ad avere i riflettori puntati, in questo momento, è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese dovrebbe tornare proprio oggi in Italia, ma dovrà chiarire una questione il prima possibile. Quale? Il bianconero, via Instagram, ha lanciato un messaggio che lascia poco spazio ad interpretazioni. Una critica nemmeno troppo velata al mondo mediatico. La Stampa gli aveva attribuito la volontà di fare sciopero contro i tagli dell'ingaggio, poi è finito in prima pagina dell'Equipe che così titolava: "Rabiot manca il rientro". Dunque, durante la notte, ha pubblicato un selfie che lo ritrae pensoso, con tanto di sarcastica didascalia: "Quando ti rendi conto che è stato il tuo ultimo giorno di...sciopero". Poi una boccetta di veleno che riporta un'etichetta chiara: "Giornali, tv, stampa: da non ingoiare". Un modo per commentare ironicamente le voci sui presunti malumori tra lui e il club. Affermazioni che, come riporta Sky, non hanno fatto piacere alla Juventus.

