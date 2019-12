Juventus, Sarri: “Se la Lazio continua così diventa fortissima”

In pochi ci avrebbero scommesso. La Juventus ha subito per due volte nel giro di 15 giorni la furia della Lazio, cadendo in campionato e in Supercoppa Italiana con un doppio 3-1 da non lasciar spazio ad altro se non ai complimenti. Quelli che il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, ha dispensato alla squadra di Inzaghi: "Siamo arrivati con poche energie le abbiamo pagate. Abbiamo perso senza tridente” - ha detto Sarri ai microfoni di Sky Sport parlando della finale di Riyad - “Ora la Lazio è in una condizione psicofisica straordinaria, in questo momento è difficile affrontarla. Se dovesse continuare per mesi e mesi a questi livelli, allora la Lazio diventerebbe fortissima. Ma a noi non deve interessare, dobbiamo pensare solo alla Juventus".

