Juventus, si ferma Chiellini: derby e Champions a rischio

Pessime notizie in casa Juventus. Si ferma ancora per infortunio Giorgio Chiellini. Come riporta Sky Sport, il difensore bianconero, che contro il Verona è uscito dal campo a un quarto d'ora dal termine per un problema al polpaccio, verrà valutato nei prossimi giorni, ma rischia un lungo stop. Domani verranno svolti gli accertamenti per il capitano della Nazionale che salterà sicuramente salterà i quarti di coppa Italia contro il Sassuolo e il match di campionato contro l'Atalanta. Restano a forte rischio anche il derby di Torino e l'andata degli ottavi di Champions con il Villarreal.