Juventus, tifosi contro la Superlega: "La nostra storia non va infangata, vergogna" - FOTO

Sta accadendo di tutto in queste ore in cui la Superlega, nata appena 48 ore fa, sembra già crollare. Intanto fuori dall'Allianz Stadium i tifosi della Juventus hanno appeso alcuni striscioni contro la creazione di questo nuovo format di cui il presidente Agnelli è parte integrante: "La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata. Noi siamo la Juventus FC. No alla Superlega...Vergogna” e ancora “Conti in rosso, deficit e Superlega. Dei vostri tifosi non ve ne fotte una sega. Scissionisti”. Il primo firmato dal gruppo storico dei Viking.

Superlega, Chelsea e City out. Johnson: "Mi complimento, scelta giusta"

Superlega al collasso: Chelsea e City quasi fuori, altre pronte a lasciare

TORNA ALLA HOMEPAGE