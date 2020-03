Keita Balde diventa cantante: primo concerto per l'ex Lazio - VIDEO

L'ex calciatore della Lazio Keita Balde, oggi di proprietà del Monaco, ha intrapreso una nuova carriera parallela da cantante. L'attaccante si è anche esibito tempo fa nel suo primo concerto, del quale ha pubblicato il video sui social. Musica spagnola per lui, ex canterano del Barcellona. Diletto o reale passione da portare avanti in futuro? Questo lo si vedrà, di certo non sarebbe il primo calciatore a passare dal campo al palco. Già in molti a sorpresa hanno intrapreso questa nuova strada.



CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL CONCERTO O SCORRI A FONDO PAGINA



CALCIOMERCATO LAZIO, IL NAPOLI VUOLE IMMOBILE

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI SOGNA L'ITALIA

TORNA ALLA HOMEPAGE