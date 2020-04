Keita: "Spero che questa situazione ci dia una regolata". E sulla Lazio...

Dopo il prestito all'Inter, Keita Balde è tornato al Monaco, a Montecarlo, dove vive con la sua compagna e con il figlio che proprio ieri ha compiuto 5 mesi. Lì il Coronavirus non ha avuto un impatto fortissimo, ha spiegato l'ex attaccante della Lazio che però è molto preoccupato per la sua famiglia che si trova a Barcellona. Nel frattempo però rassicura i suoi tifosi, dicendo che continua ad allenarsi e che finalmente ha anche più tempo per riflettere e pensare alle cose importanti. Secondo lo spagnolo potrebbe essere la volta buona che il mondo si dia una regolata, compreso il calcio.

SULLA LAZIO: Un peccato che si sia fermato tutto. E' questo il pensiero di molti tifosi della Lazio che è condiviso anche da Keita: "Non so se potrà vincere lo Scudetto ma se la giocherà fino alla fine. Non sono sorpreso del rendimento dei biancocelesti". Parole al miele per la sua ex squadra, ma niente nostalgia: Keita assicura di stare bene al Monaco e di voler rispettare i due anni di contratto che gli rimangono".

Lazio, Lotito chiama la squadra

Correa: "Col Milan il gol più importante della mia carriera"

TORNA ALLA HOMEPAGE