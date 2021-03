Kosovo, Muriqi si carica sui social: il video con i suoi gol più importanti - VD

Non è ancora riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi della Lazio, ma in patria Vedat Muriqi è un vero beniamino. Con il suo Kosovo ha realizzato 10 gol in 26 presenze diventando il miglior marcatore della storia della Nazionale. Questa sera l'attaccante biancoceleste scenderà in campo per l'amichevole contro la Lituania e su Twitter ha pubblicato un video con i suoi gol più importanti siglati con il Kosovo.