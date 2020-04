Krol: "Senza lo stop la Lazio avrebbe vinto lo scudetto. Mi divertiva guardarla"

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, si è espresso sulla Serie A, sull'emergenza di questo momento e sulla ripresa del campionato. A proposito della lotta Scudetto, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha menzionato la Lazio: "Non ci fosse stata la pandemia, lo scudetto sarebbe andato alla Lazio, secondo me. Mi divertiva guardarla, e tanto, come l'Atalanta a dirla tutta. E invece, dopo due mesi o tre di stop, non so come si ritroveranno le squadre. So che basterebbero quattro settimane d'allenamento, per ritrovare la condizione e scendere in campo".

