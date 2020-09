Kumbulla, il padre: "Marash ama la città di Roma. Inter e Lazio battute? Vi spiego..."

Marash Kumbulla, dopo esser stato nei mesi precedenti a un passo dalla Lazio e dall'Inter, è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Il padre del difensore ormai ex Hellas Verona, Lin, ha commentato la trattativa con i giallorossi ai microfoni di Tele Radio Stereo: “Si, è stata una trattativa velocissima, considerato che in precedenza non avevamo avuto contatti col club giallorosso. Quando abbiamo saputo dell’interesse da parte della Roma, siamo stati tutti molto felici, sia Marash che la nostra intera famiglia. Inter e Lazio battute? Lui è sempre stato affascinato dalla città di Roma, poi il forte interesse e la volontà dei giallorossi ha reso molto più semplice la sua scelta”.

Salernitana, Lombardi: "Tornato nella città che mi ha fatto vivere emozioni incredibili" - FT

Bologna, Mihajlovic: "Covid? Dopo la leucemia non hai più paura. E sulle critiche ricevute..."

TORNA ALLA HOMEPAGE