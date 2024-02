L'agente Riso svela i suoi segreti: "Ecco come trovo i talenti. Quando ti siedi al tavolo con uno come Raiola..."

L'agente Giuseppe Riso, fondatore della GR Sports che tra i tanti, cura gli interessi dei calciatori biancocelesti Cataldi, Rovella e Ruggeri, ha rivelato diversi segreti del suo mestiere, raccontando anche dell'impegno e dei grandi risultati raggiunti nel giro di un decennio nell'ambito delle procure sportive. Ecco alcuni tratti della sua intervista a Forbes:

"Sedermi al tavolo delle trattative mi illumina. Ho sempre avuto un forte spirito imprenditoriale, ma sedermi più volte a tavola con Mino Raiola e Galliani ha affinato il mio modo di pensare, ragionare e agire, quando si cena con persone come loro e si ascolta quello che hanno da dire, non si torna più ad essere la stessa persona. Investiamo molto nello scouting e nell'identificazione dei giovani talenti, e costruiamo un percorso su misura per ognuno di loro. Il nostro obiettivo è quello di aumentare costantemente il loro valore di mercato e il loro stipendio, stagione dopo stagione. Ho collaboratori in tutto il mondo per individuare i talenti".

"Gli Stati Uniti sono ora un mercato per giovani e promettenti giocatori, non più una destinazione finale per i giocatori più anziani. Quello è un mercato in via di sviluppo. L'Europa rimane il fulcro, ma i mercati emergenti come gli Stati Uniti e il Medio Oriente hanno alzato l'asticella della competitività", ha concluso Riso. Tra cinque anni, le prossime generazioni di operatori saranno fortemente influenzate dall'evoluzione di questi mercati".