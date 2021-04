L'altra faccia del Covid - La storia di Francesco: 75enne che ruba per fame

Di questi tempi è facile leggere di storie legate a difficoltà di sussistenza. Il covid-19 ha messo alle corde il mondo intero e lo ha fatto partendo dalla salute. Ammalarsi rischiando la vita, rischiando il ricovero in terapia intensiva è la faccia più esplicita di questa pandemia. Il risvolto della medaglia invece è quello legato agli stenti economici in cui verte gran parte della popolazione.

A questo capitolo appartiene la storia di un pensionato vedovo 75enne di Vigevano in provincia di Pavia. La sua è una piccola pensione sociale, che complice le difficoltà di salute legate alla pandemia, attualmente non gli sta garantendo la sussistenza. Una situazione insostenibile che ieri lo ha spinto ad infrangere la legge. Francesco (lo chiameremo così per comodità, ndr) è entrato in un supermarket ed ha riempito una busta di carne, formaggio e ortaggi. Ha oltrepassato le casse senza pagare.

A quel punto è scattato l’allarme. L’uomo è stato fermato dalla sicurezza e il direttore del supermercato ha preteso l’intervento delle forze dell’ordine

L’epilogo però ha dell’inatteso…

