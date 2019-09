L'ex Hoedt ripensa alla Lazio: "Ho fatto un errore..."

Se potesse tornare indietro, probabilmente Wesley Hoedt farebbe altre scelte. L'ex difensore della Lazio, ora in prestito (dal Southampton) all'Antwerp, avrebbe immaginato di compiere un percorso ben diverso in Premier League. Per questo motivo scelse di lasciare Roma alla volta dell'Inghilterra. Con Hasenhuttl - l'allenatore del Southampton - però, non è mai riuscito a trovare un'intesa. E in un'intervista rilasciata a Sport/Foot Magazine, ripensando alla Lazio, ha dichiarato: "Ho fatto un errore. Avevo un contratto quinquennale. Dopo due anni, mi hanno proposto di estenderlo per altri cinque e con condizioni migliori. Il calcio italiano è molto professionale, ma tutti vogliono giocare nella migliore lega del mondo, la Premier, e il Southampton mi aveva offerto un contratto che non avrei potuto rifiutare. Ma il club ha avuto due stagioni negative e sfortunatamente le cose non sono andate come avevo immaginato".

