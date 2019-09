Roma, insulti razzisti a Juan Jesus: il club infligge Daspo a vita a un tifoso

La Roma sceglie di sferrare un pugno duro al razzismo. Lo fa elargendo una pena esemplare al "tifoso" - o pseudo tale - che nella giornata di ieri ha insultato Juan Jesus su Instagram. L'autore del vile gesto non potrà più recarsi allo stadio per assistere alle partite della squadra. Per sempre. Che tradotto in termini giuridici significa: Daspo a vita. Ecco cosa è accaduto, nel dettaglio: Juan Jesus ha condiviso in una "story" il messaggio di un tifoso che si è rivolto al giocatore usando l'appellativo di "scimmione". "Stai meglio al giardino zoologico" ha esordito l'uomo sfruttando il servizio di messaggistica diretta messo a disposizione dal social network. Nella "story" Jesus ha scritto: "Sapete già cosa fare con un tifoso così. Orgoglioso di essere quello che sono". La Roma è intervenuta subito, mostrando zero tolleranza e determinata a combattere il morbo più odioso del calcio. In tweet il club ha scritto: "Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto. Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell' AS Roma".

