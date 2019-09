Immobile, a Milano ancora colloqui con la società: ora la Lazio lo aspetta

Che sia stata una scelta tecnica o meno, ad oggi, ha poca importanza. Probabilmente la verità sulla scelta di escludere Immobile dal primo minuto in Inter - Lazio rimarrà appannaggio di pochi. Ciò che conta adesso è che tra l'attaccante e la società ci siano stati i dovuti chiarimenti. Perché, dopo quanto accaduto nella partita in casa contro il Parma, un confronto era doveroso. La reazione di Ciro al momento del suo cambio non è piaciuta a Inzaghi e ai vertici, ma tutti - a detta del ds Tare - hanno accettato le sue scuse. Poi a Milano sono tornati sulla vicenda. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, infatti, Immobile avrebbe avuto modo di parlare ulteriormente con i dirigenti lo scorso mercoledì. Lo ha fatto in compagnia dei suoi procuratori, che per l'occasione hanno seguito il giocatore nel capoluogo lombardo. Per ritrovare la serenità giusta, però, avrà bisogno ancora di un po' di tempo. La speranza è che siano sufficienti i giorni che restano fino a domenica, quando la Lazio sarà chiamata ad affrontare il Genoa all'Olimpico.

