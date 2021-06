L'ex Juventus Douglas Costa vuole Leiva al Gremio: "Posso parlargli..."

Douglas Costa è pronto a chiamare Lucas Leiva. L'esterno offensivo di proprietà della Juventus ma ora al Gremio sogna, infatti, di essere raggiunto dal brasiliano della Lazio. Desiderio condiviso con i tifosi brasiliani che vorrebbero un ritorno in patria del proprio beniamino, che proprio nel club verdeoro ha mosso i primi passi da calciatore professionista. "Posso parlargli, spero che un giorno torni al Gremio", la promessa fatta da Douglas Costa nell'intervento a Radio Grenal. Leiva ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti, e Maurizio Sarri l'avrebbe inserito tra i punti fermi della nuova Lazio. Lui non ha mai escluso un ritorno in patria, anzi, in passato ne ha parlato con tranquillità. Non si esclude che, in assenza di rinnovo, possa proseguire nella Capitale per un'altra stagione per poi chiudere la carriera dove tutto ebbe inizio, al Gremio.

