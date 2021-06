Europei, omaggio ad Eriksen durante Danimarca-Belgio: i dettagli

La Danimarca torna in campo ad Euro 2020 e lo farà contro il Belgio nella seconda gara del girone. Dopo il terribile episodio di Eriksen e i giorni di preoccupazione, i suoi compagni di squadra sono pronti a riprendere il cammino anche senza di lui. I centrocampista dell'Inter sta meglio e, dall'ospedale, ha caricato i suoi connazionali per l'avventura appena intrapresa. Giovedì 17 giugno, ore 18, al Parken Stadium di Copenaghen, va in scena Danimarca-Belgio. Le due Nazionali hanno deciso di omaggiare Eriksen durante la gara. Al decimo minuto della partita, numero di maglia del fantasista danese, le squadre si fermeranno e, insieme al pubblico presente, applaudiranno per circa un minuto. Un bellissimo gesto e un augurio di pronta guarigione al calciatore.