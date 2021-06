L'ex Lazio Castroman elogia Vidal: "Come se all'Argentina mancasse Messi"

In un'intervista rilasciata ad AS, l'ex Lazio Lucas Castroman ha parlato di Arturo Vidal e della sua assenza nella sfida tra Argentina e Cile. L'ex calciatore ha usato parole di stima nei confronti del calciatore dell'Inter: "Non averlo fa male, è come se in Argentina mancasse Messi. Vidal è forse il più importante nel Cile, ha una grande carriera, tanti titoli e la sua assenza può incidere molto. Chi lo sostituisce sa che dovrà fare molto meglio per conquistare il posto e per far in modo che non ci si accorga dell'assenza di Vidal. Io lo inserisco nella Top5 dei centrocampisti. Nella mia squadra giocherebbe sempre, non solo ha una buona tecnica, ha anche una buona gestione del gruppo. È un leader positivo. Non per niente ottiene titoli dovunque va, ha la 'mistica' del campione".

