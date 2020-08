L'ex Lazio Macheda finisce in Serbia: Stankovic lo vuole alla Stella Rossa

Dal 2007, anno in cui Federico Macheda lasciava da predestinato il settore giovanile della Lazio, a oggi, il giovane attaccante non ha lasciato grandi tracce nelle sue avventure. Ben dieci le maglie cambiate, presto potrebbero diventare undici. A 31 anni infatti, Macheda dovrebbe ripartire dalla Serbia. Dopo la buona stagione in Grecia con il Panathinaikos, con il quale per la prima volta ha raggiunto la doppia cifra in carriera, l'ex Lazio potrebbe finire alla Stella Rossa. A rivelarlo è il quotidiano serbo Mozzartsport, secondo cui firmerà un biennale e si metterà presto agli ordini del tecnico Dejan Stankovic.

