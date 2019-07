L'ex Roma Cafù pieno di debiti, ma giura: "Posso pagare tutto"

Tempi duri per l’ex difensore Cafù. Il brasiliano, oggi 49enne, è stato travolto da una marea di debiti milionari. Il motivo? La mancata copertura di prestiti e debiti creata da Capi Penta International Player, una società di procuratori sportivi di sua proprietà e della moglie Regina. Debiti che si sono trasformati, solo per ora, nel pignoramento di 15 proprietà della coppia. L’ex Roma e Milan, ai media brasiliani, ha ammesso: “Il problema è mio, posso dare i miei immobili, la mia macchina, la mia casa, posso dare quel che voglio per pagare i debiti.”. Cafù è stato scelto anche come ambasciatore del Mondiale del 2022 in Qatar.

