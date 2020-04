'La casa di carta', Correa propone una somiglianza: "Jony parla come Arturo" - FT

In questi giorni di quarantena, le serie tv stanno regalando qualche minuto di svago agli italiani, chiusi in casa ormai da settimane. In particolare, tantissimi sono rimasti per ore incollati davanti alla televisione per vedere 'La casa di carta', inclusi i giocatori della Lazio. Almeno è quanto testimonia lo scambio di commenti dei biancocelesti sotto all'intervista dell'attore che interpreta Arturo Roman, rilasciata a Sky Sport. Il primo è stato Correa, che ha azzardato una somiglianza con Jony, chiedendo poi il sostegno di alcuni compagni, tra cui Luiz Felipe, Immobile, Cataldi e Lazzari: "Mi sbaglio?". Pronto l'intervento del bomber: "Vero, è uguale".

