Lazio, Milinkovic malinconico: "Mi mancano certi momenti!" - FOTO

Il mondo vive l'emergenza Coronavirus, il calcio è fermo in attesa di nuovi sviluppi. Il prato verde manca ad ogni appassionato di pallone, i tifosi biancocelesti soprattutto scalpitano per poter tornare a vedere la Lazio volare. Una stagione da brividi, coronata da momenti emozionanti. Lo sa bene Milinkovic, che non riesce a trattenere la nostalgia. Il sergente è stato protagonista di una stagione più che positiva, non vede l'ora di poter riprendere il discorso dove lasciato. Ora, però, non può far altro che sfogliare l'album dei ricordi e immaginarsi con due scarpini ai piedi, pronto a scendere nella pancia dell'Olimpico. Su Instagram ha pubblicato una foto in maglia biancoceleste, con tanto di didascalia: "Mi mancano questi momenti". Mancano a tutti, la speranza è di poterli rivivere presto.

