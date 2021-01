La Curva Sud del Verona omaggia la Nord: "Ultras Lazio, non mollate!" - FOTO

E' ormai un anno che i tifosi di tutta Italia, e non solo, sono lontani dagli spalti. Nessuna curva a incitare le squadre in campo, al loro posto il silenzio assoluto degli stadi vuoti che abbiamo ormai imparato a riconoscere e ad accettare. I sodalizi tra tifoserie però rimangono nel tempo come simboleggia lo striscione esposto dalla Curva Sud dell'Hellas Verona, prossima avversaria della Roma in campionato, nei confronti della Nord della Lazio: "Ultras Lazio non mollate!".

Atalanta - Lazio, la squadra è arrivata a Bergamo: "Atterraggio perfetto" - VIDEO

Serie A, la Juventus batte la Sampdoria: decidono Chiesa e Ramsey

TORNA ALLA HOMEPAGE