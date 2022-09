La FIFA detta le regole per le amichevoli durante il Mondiale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La maggior parte dei tornei per club, nazionali e internazionali, s'interromperanno per i Mondiali in Qatar in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. La FIFA ha monitorato la situazione e ha consigliato alle associazioni non partecipanti a organizzare amichevoli, sia di club che di nazionale, tra il 14 e il 20 novembre. L'organizzazione internazionale vuole rassicurare i club che è stato compiuto un passo importante per prolungare la copertura del Club Protection Programme (CPP) per tutte le amichevoli cdi quel periodo. Così facendo verrà garantito lo stesso livello di protezione di una finestra normale del Calendario delle Partite Internazionali.