La FIFA lancia l'appello ai calciatori: "Vaccinatevi, è la soluzione più giusta"

La FIFA ha approvato la decisione del governo britannico di permettere solo ai giocatori vaccinati di partire con le nazionali per le partite di qualificazione al Mondiale in Qatar. La Federazione internazionale ha poi pubblicato un comunicato in cui ha voluto lanciare un appello: "Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo britannico, la Football Association e la Premier League per trovare una soluzione ragionevole, nell’interesse di tutti, e crediamo che questa sia una soluzione molto più auspicabile alla situazione che i giocatori hanno affrontato a settembre. Incoraggiamo i giocatori a vaccinarsi contro il COVID-19 e sosteniamo la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per un accesso al vaccino sicuro, giusto ed equo in tutti i Paesi".