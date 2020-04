La Lazio e il 26 maggio, il ricordo del club: "7 anni fa conoscevamo l'avversario" - FT

In cima alla lista dei trofei vinti dalla Lazio negli ultimi anni, un posto di primo piano è riservato indubbiamente alla Coppa Italia, vinta il 26 maggio 2013 battendo la Roma in finale. In attesa di festeggiare il settimo anniversario di quella storica serata, il club ha ricordato sui propri profili social il momento in cui la squadra di Petkovic capii che avrebbe affrontato i 'rivali storici' nell'ultimo round. I giallorossi, battendo l'Inter nel match del 17 aprile, strapparono il pass per la finale. Così il tweet dei biancocelesti: "Sette anni fa conoscevamo l'avversario che avremmo affrontato (e battuto) nella finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013".

#onthisday ⏳

7️⃣ anni fa conoscevamo l'avversario che avremmo affrontato (e battuto) nella finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 pic.twitter.com/vQxenkHK6d — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 17, 2020

