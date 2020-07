La Lazio perde e Varriale twitta: "Scudetto game over!"

La Lazio non ha fatto in tempo a perdere contro il Milan all'Olimpico per 3-0 che su Twitter il giornalista della Rai Enrico Varriale ha lasciato un messaggio: "Scudetto, game over!". Con la Juve che ha allungato a +7 dopo la vittoria sul Torino il sogno di rimonta dei biancocelesti per il conduttore televisivo sembra destinato già ad esaurirsi, nonostante manchino ancora otto giornate alla fine del campionato, con lo scontro diretto tra Juve e Lazio da giocare. Sa di sentenza il tweet, ma starà alla Lazio provare a smentire chi parla troppo presto.

Scudetto, game over ! — enrico varriale (@realvarriale) July 4, 2020