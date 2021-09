La rivelazione dell'ex arbitro Clattenburg: "In carriera ho ricevuto molte minacce di morte"

La vita di un arbitro non è mai così semplice e scontata. Basta una disattenzione e migliaia di amanti del calcio ti crocifiggono in un millisecondo. A parlare di questo è stato proprio l'ex arbitro inglese Mark Clattenburg, premiato nel 2016 come miglior fischietto del mondo alla BBC: "Ricevevo minacce di morte e quando si trattava di una decisione contro un top club, arrivavano da tutte le parti del mondo. Quando ho smesso di arbitrare nel 2017 queste situazioni sono cessate. Ma a causa del Covid in tv sono tornati a trasmettere le vecchie partite e sono ripartite le minacce. Il Var ha semplificato il lavoro degli arbitri. Prima dovevamo prendere decisioni in una frazione di secondo e a volte avevamo torto ovviamente. Siamo esseri umani e commettiamo errori anche se ci siamo sempre allenati tanto per non commetterne".

