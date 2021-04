La Roma in semifinale, Rizzitelli e l'ennesima caduta di stile: "Ai gufi dico..."

La Roma passa il turno d'Europa League e Rizzitelli ci delizia dell'ennesimo show. Non contento della caduta di stile prima del derby della Capitale, vinto dalla Lazio per 3 a 0, l'ex giallorosso ci ricasca. In diretta tv su Roma Channel, l'opinionista perde completamente la calma. E parlando direttamente con la telecamera, parte dal successo della squadra di Fonseca nel doppio confronto contro l'Ajax per sfogarsi di anni in cui la vittoria latitava dalle parti di Trigoria. Rizzitelli è una vera furia: "Voglio parlare da tifoso, di pancia, quando ci vuole ci vuole. Sofferenza sì, ma che goduria… E a tutti i gufi dico: attaccatevi al ca…". A niente sono serviti i messaggi dei laziali che l'hanno inondato al termine dell'ultima stracittadina: l'ex Roma festeggia la semifinale come fosse un titolo. D'altronde, quando si è a digiuno da anni, ci si accontenta un po' di tutto.

