Benevento, Letizia: "Noi all'Olimpico con più fame della Lazio. Immobile? All'andata..."

Gaetano Letizia, al suo terzo campionato in Serie A, ha raccontato che momento sta vivendo col Benevento, e quanto sia fondamentale per lui rimanere con i giallorossi nella massima serie. Il classe '90, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato anche della sfida contro la Lazio, in programma domenica all'Olimpico: "Vuole fare a tutti i costi i punti per afferrare uno dei primi quattro posti in classifica. Eppure noi dobbiamo avere più fare, pensare che nonostante ci siano tanti soldi in palio per la Champions, sia più importante il nostro obiettivo che il loro". Letizia ha parlato di umiltà, necessaria per lasciare la Capitale con qualche punto in più in tasca. Ma il calciatore del Benevento ha messo anche i suoi in guardia sul massimo pericolo dei biancocelesti: "Dico Ciro Immobile, il fatto che non segna da due mesi ci deve mettere maggiormente in guardia. All'andata, al termine della partita mi ha dato la maglia, l'avevo promessa a mio cugino e non potevo esimermi".

