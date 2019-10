La Serie A è con Save the Children: anche Inzaghi fa da uomo-immagine

"Illuminamo il Futuro", si chiama così l'iniziativa della Serie A in sinergia con Save the Children. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, contrastando la povertà educativa che tocca oltre 1 milione di bambini italiani che vivono in condizioni di povertà assoluta. In prima linea nel promulgare questa campagna nel prossimo weekend di campionato ci saranno gli allenatori, tra cui anche il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Di seguito, ecco il comunicato della società biancoceleste con tutte le info:

"Illuminiamo il Futuro: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019, sui campi di calcio la campagna di Save the Children per contrastare la povertà educativa, in collaborazione con Lega Serie A.

Gli allenatori insieme per Save the Children: Antonio Conte, Roberto D'Aversa, Paulo Fonseca, Giampiero Gasperini, Simone Inzaghi, Walter Mazzarri e Stefano Pioli, con Luciano Spalletti, da anni al fianco dell'organizzazione.

La Serie A scende in campo al fianco di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.

L’Italia è un paese “vietato ai minori”, dove oltre 1 milione di bambini - il 12,5% del totale - vive in condizioni di povertà assoluta, senza beni indispensabili per condurre una vita accettabile. Un Paese dove oltre la metà dei bambini e degli adolescenti non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet, 4 su 10 non fanno sport.

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 ottobre, tutte le squadre della Serie A TIM scenderanno in campo per supportare Save the Children per illuminare il futuro dei bambini in Italia, invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione attraverso un SMS o una chiamata da telefono fisso al 45533 per dare un futuro ai bambini in povertà in Italia.

La campagna vede ancora una volta coinvolti in prima fila gli allenatori: tra gli altri Antonio Conte, Roberto D'Aversa, Paulo Fonseca, Giampiero Gasperini, Simone Inzaghi, Walter Mazzarri e Stefano Pioli, con Luciano Spalletti, da anni al fianco dell'organizzazione.

Save the Children da anni lavora per contrastare la povertà educativa che sta privando i nostri bambini di tutte le opportunità di crescita formativa e culturale. L’Organizzazione ha creato sul territorio i Punti Luce, centri che sostengono i bisogni educativi di moltissimi bambini e adolescenti, e sorgono in contesti caratterizzati dall’assenza di servizi e opportunità formative. Oggi sono 24 in 19 città italiane e con essi, dal 2014 sono stati raggiunti oltre 23.000 minori.

Tutti possono sostenere la campagna di Save the Children grazie al numero solidale 45533, attivo sino al 20 novembre e dare ai bambini nelle periferie di tante città in Italia, le opportunità che meritano. Si possono donare 2 euro inviando un SMS dal proprio cellulare oppure si possono donare 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa con TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. Sempre da rete fissa è inoltre possibile donare 5 euro chiamando con TWT, Convergenze e PosteMobile.

I fondi raccolti andranno a sostenere i Punti Luce di Save the Children di Potenza, Casal di Principe e Scalea".

