Supercoppa Italiana, si gioca in Arabia: la “conferma” arriva dalla Juve

E Arabia Saudita fu. Non è ancora ufficiale, ma con tutta probabilità la Supercoppa Italiana si trasferirà nuovamente in Medio Oriente. Meta quasi scontata visti i tempi, la possibilità di giocare allo Stadio Olimpico di Roma è praticamente morta con l'inizio della Serie A. Improbabile a questo punto anche l'eventualità di giocare in un paese asiatico, la Lega ha stipulato un accordo con i sauditi che prevedeva che tre delle successive cinque edizioni della Supercoppa si sarebbero dovute tenere tra Gedda e la capitale Riyad. La prima è già stata disputata e gli arabi, dato il successo di pubblico di Milan - Juventus, avrebbero attivato una clausola del contratto per giocare nel paese mediorientale una seconda edizione consecutiva. A confermarlo ufficiosamente ci ha pensato il direttore operativo della Juve, Giorgio Ricci, durante l'assemblea dei soci: “Relativamente alla Supercoppa, non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve arriverà la conferma da parte della Lega. Si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre”. Non si conoscono ancora le date, ma a questo punto sembra fatta. Lazio - Juventus si giocherà in Medio Oriente.

CELTIC - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CELTIC - LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC

TORNA ALLA HOMEPAGE