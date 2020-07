La Teramo Laziale organizza una serata dedicata a Spinozzi, presente anche l'ex Lazio

La Teramo Laziale, la nuova realtà nata in Distinti Sud per e che sta radunando i tifosi della Lazio presenti nel teramano, organizza una serata dedicata ad Arcadio Spinozzi. L'appuntamento è per giovedì 16 luglio alle 20:30 presso l'Osteria l'Anfora di Basciano e prevede la presenza dell'ex difensore della Lazio. Di seguito la locandina dell'evento con tutte le specifiche per avere maggiori informazioni.