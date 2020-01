Lazio, 11 vittorie consecutive: Inzaghi aggancia la Roma di Spalletti

La Lazio non si ferma e contro la Sampdoria vince ancora. Sono 11 i successi consecutivi in campionato, ulteriore record della storia biancoceleste. Come riporta Lazio Page, la squadra di Inzaghi ha agganciato la striscia della Roma del 2005-06 con Spalletti allenatore, davanti rimangono solo in quattro. Il record assoluto è dell'Inter 2006-07 di Mancini con 17 vittorie, poi c'è la Juventus 2015-16 a 15 e le Juventus 2013-14 e 2017-18 (tutte allenate da Allegri) a quota 12. Inzaghi però non vuole fare voli pindarici e guarda di partita in partita. Così ha costruito tutti i suoi record, i piani non cambiano ora.