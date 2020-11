Lazio, 13 anni dalla tragica morte di Gabriele Sandri

13 anni che alla Lazio è stato sottratto ingiustamente un tifoso dei più puri, 13 anni che a Gabriele Sandri è stata sottratta ingiustamente la vita. Era l'11 novembre del 2007 quando il calcio italiano veniva sconvolto dall'omicidio di questo ragazzo di 26 anni, morto per un colpo sparato dall'agente Luigi Spaccarotella nella stazione di servizio di Badia al Pino mentre era in viaggio verso San Siro per assistere a Inter - Lazio. Una giornata tragica di cui oggi ricorre il tredicesimo anniversario, in cui tutto il mondo Lazio si stringe nel ricordo indimenticabile di Gabbo.

ECCO I RISULTATI DEI CONTRO-TAMPONI DI IMMOBILE, LEIVA E STRAKOSHA

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE