Lazio, 13 anni di Radu: con Chiellini è il più fedele della Serie A

Il legame tra Radu e la Lazio è indissolubile. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, insieme al bianconero Chiellini il difensore detiene un record. Infatti, quando ripartirà il campionato ad agosto, saranno gli unici due giocatori ad aver disputato almeno una partita di Serie A con la stessa maglia per la tredicesima stagione consecutiva. Radu ha sposato la Lazio, non ha intenzione di lasciarla. Sarà ancora biancoceleste la sua casacca, continuerà a correre sul prato verde con l'aquila sul petto. Un dato che rende chiaro il rapporto di estremo amore che c'è tra le parti.

