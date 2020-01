Lazio, 15 partite senza sconfitta: solo il Liverpool ha fatto meglio

Termina nel derby della Capitale la striscia di undici vittorie consecutive, ma non si ferma quella relativa alle gare senza sconfitte. Con il pareggio odierno ottenuto con la Roma, l’armata di Inzaghi ha raggiunto quota 15, rendendosi protagonista, di fatto, della seconda miglior serie d’imbattibilità d’Europa dopo quella del Liverpool. Come riporta Lazio Page, dietro ai biancocelesti in questa speciale classifica ci sono, rispettivamente, Inter, Real Madrid e Marsiglia.

SONDAGGIO - Roma - Lazio, vota il migliore in campo tra i biancocelesti

La morte di Kobe Bryant sconvolge il mondo dello sport: tutti i messaggi - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE