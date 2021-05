Lazio, 17 anni fa il trionfo della quarta Coppa Italia nella storia - VIDEO

Il 12 maggio non è una data storica per la Lazio esclusivamente per la vittoria del primo storico scudetto biancoceleste. Nel 2004 infatti, sempre nello stesso giorno, la Lazio vinse la sua quarta Coppa Italia della sua storia, dopo il pareggio per 2-2 nel ritorno della finale in casa della Juve. Protagonista di quella squadra allenata da Mancini, fu senza dubbio Stefano Fiore che realizzò ben 6 gol in tutta la competizione giocata. Attraverso il profilo Instagram, la Lazio ha con un video ricordato le gesta dei biancocelesti che hanno portato in quell'anno alla vittoria finale del trofeo.

