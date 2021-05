Roma, 24 mila biglietti venduti per il derby: ecco il motivo

Oltre 24mila biglietti venduti per il derby di sabato tra Roma e Lazio. Niente riapertura degli stadi, bensì si tratta dell'iniziativa della Onlus giallorossa Roma Cares, "Inside the Derby ". L'iniziativa permette ai romanisti di acquistare un biglietto di ogni settore dello stadio al prezzo di due euro per sostenere A scuola di tifo ". Ovvero un progetto educativo destinato alle scuole elementari, medie e superiori, con l'intento di educare i ragazzi al rispetto reciproco, alla tolleranza, allo sport come veicolo di relazioni sociali e al tifo come momento di aggregazione. Inoltre, chi acquisterà il biglietto riceverà una maglia a casa, farà parte di una scenografia preparata dalla Roma per il derby e avrà diritto a un voucher sconto.

