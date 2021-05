Lazio - Parma, i convocati di Inzaghi: torna Caicedo. Fuori in 4

Poche ore e la Lazio scenderà in campo nel turno infrasettimanale di Serie A, contro il Parma di D'Aversa. Mister Inzaghi ha da poco diramato la lista dei convocati per il match: tornano dopo i rispettivi problemi fisici Escalante e Caicedo e Fares dalla squalifica mentre è assente per la frattura rimediata al setto nasale contro la Fiorentina Milinkovic. Assenti inoltre Musacchio, Leiva e Pereira, questi ultimi due come noto per la squalifica rimediata sempre contro i viola nel match di sabato scorso.

I convocati:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Lazzari, Escalante, Fares, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

UFFICIALE - Superlega, la Uefa apre un'indagine su Juve, Barca e Real

Lazio - Parma, probabili formazioni: Muriqi con Immobile, si rivedono Patric e Strakosha

TORNA ALLA HOME PAGE