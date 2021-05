Lazio - Parma, probabili formazioni: Muriqi con Immobile, si rivedono Patric e Strakosha

KO con la Fiorentina già alle spalle. La Lazio infatti tornerà in campo stasera nella sfida dell'Olimpico contro il Parma di D'Aversa. Mister Inzaghi dovrà fare i conti tra infortuni e squalifiche: non ci saranno infatti Leiva e Andreas Pereira così come è molto probabile che non ci sia neanche il Sergente Milinkovic operato per una frattura al setto nasale. Possibile turno di riposo per Reina e Marusic, con il ritorno tra i pali di Strakosha e di Patric nel terzetto difensivo. Davanti Muriqi dovrebbe far coppia con Immobile facendo rifiatare Correa, mentre anche Caicedo è recuperato. D'Aversa recupera Hernani, che ha scontato il suo turno di squalifica e tornerà a guidare il centrocampo degli emiliani, ma perde Gervinho e Kucka.

Serie A 2020-2021, 36ª giornata

Lazio - Parma

Mercoledì 12 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. A disp.: Alia, Reina, Luiz Felipe, Musacchio, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Lulic, Caicedo, Correa. All.: Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Brunetta; Pellè, Cornelius. A disp.: Colombi, Rinaldi, Busi, Zagaritis, Dierckx, Balogh, Valenti, Bruno Alves, Camara, Sohm, Traoré.