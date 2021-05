Gravina: "Superlega un grido di allarme, ma la Juve rientrerà. Su Agnelli..."

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, a margine dell'incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, il presidente Figc Gabriele Gravina, è tornato così sulla Superlega: "Ceferin? Stiamo cercando di allentare le tensioni generate da un progetto alternativo. Il tempo deve essere nostro alleato, più giorni passano più le posizioni si riavvicinano. Spero che le parti allentino le tensioni. Credo che il presidente Agnelli abbia dimostrato disponibilità al dialogo e a tornare in alcuni principi che lo hanno sempre contraddistinto. La decisione della Uefa non spetta a me. Non fa bene parlare del problema Super League. È superato. Ma per quanto riguarda la mia sensibilità è un tema molto caldo. Sarebbe assurdo dire che va tutto bene e che la Super League è solo una boutade. E' stato un grido d'allarme da accogliere e sul quel grido si deve costruire l'antidoto giusto per dare al calcio progettualità e aspetto innovativo e un aiuto al controllo gestionale più attivo ".

Lazio - Parma, i convocati di Inzaghi: torna Caicedo. Fuori Musacchio

UFFICIALE - Superlega, la Uefa apre un'indagine su Juve, Barca e Real

TORNA ALLA HOME PAGE