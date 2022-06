Lazio, 21 giugno 1987: quel gol di Fiorini che salvò la storia biancoceleste

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Era una partita di Serie B e sono passati 35 anni, ma nonostante ciò la rete di Giuliano Fiorini al Vicenza resta ancora indelebile nelle menti dei tifosi della e nell'ultracentenaria storia della Lazio. Non è valso nessun titolo, nessuna coppa, bensì la salvezza eterna.

LE PREMESSE - Con il successo contro i veneti e i conseguenti spareggi di Napoli contro Taranto e Campobasso, la Lazio riuscì ad emergere da una stagione complicata iniziata con la penalizzazione di nove punti. In un'era in cui le vittorie valevano solo due punti, non era scontato salvarsi. Ed invece nel momento cruciale della stagione la squadra allenata da Eugenio Fascetti fece quadrato e davanti ad uno stadio Olimpico gremito ebbe la meglio sul Vicenza evitando la retrocessione in Serie C che avrebbe compromesso il futuro della società.

LA PARTITA - Una partita tattica ed equilibrata in cui entrambe avevano tutto da perdere. I minuti passavano, la tensione si tagliava a fette, ma risultato non si sbloccava Senza la vittoria stata la fine della favola scritta dai biancocelesti. Ad un certo punto però Fiorini, da bomber navigato trasformò in oro un tiro-cross di Podavini e fece esplodere gli oltre 60mila presenti. Al termine del match diversi calciatori uscirono dal campo in lacrime per via della tensione accumulata durante la settimana. D'altronde sapevano bene la responsabilità che avevano. Dalle loro gesta è partita poi una nuova grande storia, che ha portato la Lazio a vincere titoli nazionali ed internazionali fino a diventare la quarta squadra più titolata d'Italia.