Lazio, 22 anni fa il quarto derby vinto in una stagione: il ricordo del club - VD

Dopo il successo dell'andata e la doppia vittoria in Coppa Italia, la Lazio scrive la storia con quattro derby vinti su quattro disputati in una sola stagione. Era l'8 marzo del 1998 e l'Olimpico di Roma era teatro della stracittadina. La gara si decide nel corso della ripresa, quando la squadra di Eriksson dimostra la propria superiorità sulla formazione Zdenek Zeman. Al 50' Boksic porta i suoi in vantaggio da calcio di punizione. Il portiere Konsel non può nulla ed i biancocelesti siglano il primo gol della gara. Dopo circa dodici minuti, arriva il raddoppio: Pavel Nedved si rende autore di un eurogol e chiude, di fatto, il match, facendo esplodere l'entusiasmo nei tifosi della compagine capitolina. A distanza di ventidue anni da quel giorno speciale, sui canali social del club è stato pubblicato un video con gli highlights della partita:

UFFICIALE - Parma-Spal, si gioca: squadre in campo oltre un'ora dopo

Serie A, la Lega ha deciso: questo turno si gioca... per ora

TORNA ALLA HOMEPAGE