Lazio, 23 anni fa la rimonta con il Chelsea nel segno di Mihajlovic

Il ricordo di Sinisa Mihajlovic rimarrà per l'eternità in casa Lazio, a maggior ragione in questa giornata. Infatti il 22 marzo 2000 Sinisa contribuì a scrivere una pagine storiche del primo club della Capitale oltre i confini nazionali. Grazie ad una sua magnifica punizione l'aquila completò la rimonta sul Chelesa a Stamford Bridge e si qualificò per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. Sotto di un gol al termine della prima frazione per effetto della marcatura di Poyet, nella ripresa gli uomini di Eriksson trovarono prima il pareggio con Simone Inzaghi e poi il vantaggio con un gioiello di Mihajlovic. Dopo 23 anni quella storica impresa è ancora impressa nei cuori dei tifosi laziali. Probabilmente lo è maggior ragione ora che Sinisa ci osserva dal firmamento biancoceleste.