Lazio, 24 anni fa Formello diventava la casa dei biancocelesti - FT

Il 7 aprile del 1997 veniva ufficialmente inaugurata la nuova casa della Lazio. Da 24 anni il centro sportivo di Formello accoglie gli allenamenti dei biancocelesti e la società ha voluto ricordare l'avvenimento con un post sui social.

LA STORIA - La struttura è sorta per volontà dell'allora presidente Sergio Cragnotti ed è la sesta location per il club capitolino. La Lazio in origine si allenava sui campi di Piazza d'Armi, Villa Borghese e della Farnesina. Nel 1914 il passaggio sul terreno di gioco dello Stadio della Rondinella, fino al 1958 quando la società si è spostata a Tor di Quinto (dal 1977 il centro sportivo è stato intitolato a Tommaso Maestrelli). Recentemente il presidente Claudio Lotito ha effettuato un restyling del centro sportivo rinominandolo "S.S. Lazio Training Center".