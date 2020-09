Lazio, '433' chiede: "Muriqi può formare un attacco letale con Immobile?"

Vedat Muriqi è un nuovo giocatore della Lazio. Dopo le visite mediche superate, la società capitolina ha ufficializzato il passaggio del calciatore kosovaro in maglia biancoceleste. Anche la famosa pagina Instagram '433' ha dato il benvenuto all'ex Fenerbahce nel campionato italiano con un post dedicato proprio al Pirata. Nei commenti è poi stato chiesto: "Vedat può formare con Immobile una coppia d'attacco letale?". Sicuramente le caratteristiche del neo acquisto possono aiutare gli inserimenti di King Ciro. Inoltre la sua fisicità può essere sfruttata per aprire molti varchi in cui i compagni potranno inserirsi.