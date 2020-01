Lazio, a gennaio 4 partite consecutive all'Olimpico: il record è del 2007

Anche la Cremonese è rimasta vittima di una Lazio in forma straripante. Un'altra vittoria, un altro successo per i biancocelesti. Gli uomini di Inzaghi hanno potuto contare sul fattore casa, che verrà meno invece ai quarti di finale di Coppa Italia previsti a San Paolo contro il Napoli. Prima ci saranno, però, la Sampdoria e la Roma all'Olimpico (tecnicamente fuori casa). Considerando la gara con il Napoli giocata sabato scorso, sempre a Roma, la striscia si fermerà quindi a 4 gare casalinghe consecutive. Come riporta Lazio Page, solamente nel 2007 si era andato oltre: ben 6 gare giocate all'ombra del Colosseo.

GENNAIO 2020:

LAZ - NAP

LAZIO - CREM (CI)

LAZ - SAMP

ROM - LAZ

NOVEMBRE 2007:

LAZIO - UDI

ROM - LAZ

LAZ - FIO

LAZ - WER (CL)

LAZ - PAR

LAZ - OLY (CL)