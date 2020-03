Lazio, Abbate: "Infortunio Lulic? Non mi risulta stia bruciando le tappe..."

La Lazio rimane concentrata sul campionato per difendere la vetta conquistata. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Abbate, giornalista de Il Messaggero : "Se la Lazio avesse giocato con l'Atalanta in questo week-end, gran parte dei giocatori con delle problematiche avrebbe comunque giocato. L'unica eccezione sarebbe potuta essere Marusic che ha un problema al flessore; per quanto riguarda Luis Alberto, invece, mi dicono che al netto del suo viaggio in Spagna, non ha nessun problema rilevante. Lulic? Non mi risulta che stia bruciando le tappe, per quanto mi riguarda sarebbe già molto vederlo in campo prima della fine del campionato. Contro l'Atalanta sarà fondamentale recuperare Marusic. La sua fisicità sarebbe molto importante per contrastare la fisicità degli esterni di Gasperini ed inoltre ha dimostrato di sapersi adattare alla fascia sinistra. Correa e Caicedo potranno sfruttare questi giorni per migliorare la propria condizione. L'argentino ancora non si sente al top, deve recuperare il ritmo partita".