Lazio, Abbate: "Inzaghi a Formello per chiarire con Caicedo. E su Correa..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Abbate, giornalista de Il Messaggero, che ha parlato di alcune situazioni di casa Lazio: "Tanto di cui parlare in casa Lazio. Partiamo da Caicedo, perché Inzaghi torna a Formello per parlare con la punta che sarà titolare a Marassi contro il Genoa a causa dell'infortunio di Correa. L'ex Espanyol credo voglia un chiarimento sul perché non sarebbe stato preso in considerazione contro il MIlan: lui sostiene di stare benissimo, non era affaticato. A me risulta fosse arrabbiato perché sapeva delle condizioni di Correa. Già alla vigilia col Milan si capiva sarebbe stata la terza scelta, venendo anche dopo Muriqi. Come sta Correa? Non ci son certezze, credo sia ancora a rischio per il derby del 15 gennaio: a san Siro l'argentino si è stirato al polpaccio. Acerbi invece resta a rischio per la gara contro l'ex Ballardini. All'ex Sassuolo e al Tucu era stato sconsigliato di giocare, poi entrambi hanno dato l'ok per scendere in campo".