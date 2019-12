Lazio, accertamenti per Cataldi: si è fermato al termine della seduta di ieri

Serata di controlli in Paideia per Danilo Cataldi. Accertamenti che dovranno confermare, nelle speranze del mister e di tutto lo staff tecnico, l'assenza di lesioni o di problemi in grado di fargli saltare il Brescia. Per il prossimo 5 gennaio, infatti, Inzaghi conta sul centrocampista romano. Uno degli eroi di Supercoppa, al quale sono stati assegnati anticipatamente i gradi di titolare vista la contemporanea assenza di Lucas Leiva e Luis Alberto per squalifica. Ieri, nel pomeriggio di festa al “Fersini”, Danilo si è fermato proprio verso il termine dell'allenamento. Si è subito parlato di affaticamento. Tra oggi e domani verrà deciso se farlo restare a riposo o meno, l'idea sembra quella di optare per la precauzione. Gli esami dovranno scongiurare complicazioni: ora più che mai, la Lazio ha bisogno di Cataldi.

